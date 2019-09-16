反送中》6月至今逮1453人 港警：執法沒有雙重標準

2019-09-16 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方今日在記者會上表示，過去兩天共逮捕了89人，昨（15）日共逮捕了55人，6月起反送中運動至今，共逮捕了1453人。面對外界質疑警方執法有雙重標準的情事，香港警方強調，警方執法不會考慮背景、政見。

根據「立場新聞 」及「香港獨立媒體網 」報導，警察公共關係科總警司謝振中今日指，「激進示威者」昨日在政府總部一帶丟了超過 80枚汽油彈，而在灣仔一帶有示威者向2名交通警丟了3枚汽油彈，而2名員警拔槍阻嚇。謝振中形容，這2名警員的舉動是「英勇克制、需要亦合理」。

記者會上，媒體多次問及警方逮人是否有「差別待遇」，並且質疑警方甚少逮捕持有武器甚至當場打人的白衣人、疑為「福建幫」或撐警的人士。

謝振中則強調警方執法時，不會考量背景、政見。以炮台山北角為例，謝振中表示，當時現場有數以百計的人，場面非常混亂，在場警員首要目的是避免情況進一步惡化，所以不一定會即時進行逮捕工作。謝振中表示，與市民在家收看電視直播比較起來，現場的員警不會比大家看得更清楚，謝振中又指，市民在電視畫面上看到警方「不在那一秒中執法，並不代表沒有執法」。

謝振中表示，在上週末，警方共逮捕了89人，昨日逮捕了55人，6月反送中運動至今，警方合共拘捕了1453人，其中有1173名男性、280名女性，年齡則介於12到72歲。另外，在武力使用方面，香港警方表示，昨日一共使用了32發催淚彈、11發橡膠子彈、12發海綿彈。

另外，對於中國官媒《環球時報》昨日在社論中表示，中央支持香港警方依靠愛國愛港群眾控制局面，謝振中回應時則表示，警方「絕對不會」借助「愛國愛港人士」協助執法。

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