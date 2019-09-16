泥炭地下火悶燒冒濃煙 印尼消防員「打地鼠」滅火

2019-09-16 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕印尼成千上萬名消防員正如同「打地鼠」般奮力滅火，以對抗看不見的敵人─讓全球暖化加劇的泥炭地下火。

《法新社》報導，印尼熱帶雨林的森林大火持續延燒，讓東南亞地區被有毒煙霾壟罩，不僅引發對健康的擔憂，也讓印尼與鄰國的外交關係緊繃。

雅加達已部署9000多人在遭受重創的蘇門答臘島和婆羅洲島上協助打火，試圖防止森林被大火吞噬、變成一片燒焦的土地，但許多火災是從被稱為泥炭地的沼澤地區地下深處悶燒，可持續數個月並釋放出濃稠刺鼻的煙霧。

消防員Hendri Kusnardi在煙霾壟罩的廖內省首府北乾巴魯（Pekanbaru）城外表示，「在泥炭地撲滅火災非常困難」，「就算我們設法撲滅地面上的火災，有時候並不代表結束，因為火苗仍在地下燃燒」。

印尼綠色和平組織的森林活動家Rusmadya Maharuddin說，與高溫森林大火相比，泥炭地火災每公斤燃燒物所產生的煙霧是前者的3倍。

撲滅泥炭地火災亦是大挑戰，沼澤軟土讓消防車無法駛近，沒有足夠的水滅火；消防員也難以用衛星雷達探測可能發生火災的熱點，因為火焰大多在地下悶燒。

當局正在加強執法，抓捕非法焚燒林地的人，並試圖恢復退化的泥炭地森林，這不僅抵禦洪水的關鍵緩衝區，也是蘇門答臘猩猩等瀕臨絕種物種的棲息地。

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