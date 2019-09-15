恐怖...墨西哥一口井內 發現119袋人類屍塊

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥哈利斯科州瓜達拉哈拉市外的一口井內，9月初發現用黑色袋子包裹起來的人類屍塊，數一數竟高達119袋，法醫目前已確認44名死者身分。
據《BBC》報導，由於當地居民抱怨始終有惡臭傳來，才讓這起亂葬崗式的埋屍案曝光。由於絕大多數的死者都遭到肢解，所以警方必須拼湊屍塊才能進行初步分辨。
哈利斯科州是墨西哥暴力販毒集團的中心地帶之一，這是今年該州第二大埋屍案。協尋失蹤人口的組織呼籲政府加派更多法醫專家前來協助，因為當地法醫已不堪重負，且沒有足夠的技術來確認死者身分。
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〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥哈利斯科州瓜達拉哈拉市外的一口井內，9月初發現用黑色袋子包裹起來的人類屍塊，數一數竟高達119袋，法醫目前已確認44名死者身分。
據《BBC》報導，由於當地居民抱怨始終有惡臭傳來，才讓這起亂葬崗式的埋屍案曝光。由於絕大多數的死者都遭到肢解，所以警方必須拼湊屍塊才能進行初步分辨。
哈利斯科州是墨西哥暴力販毒集團的中心地帶之一，這是今年該州第二大埋屍案。協尋失蹤人口的組織呼籲政府加派更多法醫專家前來協助，因為當地法醫已不堪重負，且沒有足夠的技術來確認死者身分。
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