2019-08-09 17:11

〔即時新聞/綜合報導〕墨西哥長期因毒品問題孳生種種治安問題,今傳出兩大毒梟集團起糾紛,將19名男女「梟首示眾」,並將其屍身吊在首都墨西哥城附近的大橋上,畫面毛骨悚然、怵目驚心。

綜合外媒報導,當地時間8日墨西哥城附近發生一場疑似因毒品糾紛而起的屠殺事件,警方在烏魯阿潘市(Uruapan)發現19具遭支解的屍體,其中有9具屍體被人懸吊在主要幹道橋上,一旁還用紅字寫著「上路吧,可愛的人」(Lovely people, carry on with your routines),令人不寒而慄。

米卻肯州(Michoacán)司法部長Adrián López Solís表示,這起慘絕人寰的屠殺案起因兩大販毒組織的地盤之爭,目的是為了控制當地的毒品交易,甚至還牽扯到數十億美元商機的酪梨產業。

國際危險組織研究員表示,此次屠殺案顯然是為了要恐嚇競爭對手、其家屬以及墨西哥當局,且至少有3個販毒集團正在爭奪對當地的控制權。

墨西哥兩大毒梟為爭地盤,屠殺19男女並將其支解、懸吊在交通要道上。(圖取自Mexico News Daily)

