阻北京影響力 澳洲端利多盼綁索羅門

2019-09-13 13:56

〔中央社〕南太島國索羅門恐與台灣斷交轉投向北京。傳出澳洲有意鬆綁永久居留權等利多給索羅門，避免索羅門快速倒向中國。

索羅門當地的「島嶼太陽報」（Island Sun）報導，澳洲正考慮進一步向索國開放，以因應索羅門可能轉與北京建交。消息人士透露，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）將於本週向索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）宣布利多措施。

澳洲準備提出的一系列新利多包括讓索羅門人民能更容易向澳洲申請到永久居留權，但申請者只能是在索國當地出生並成長的人士；常規的季節性赴澳洲打工者若提出申請，也將更易於取得永久居留權。

此外，澳洲還有一些特殊的護照措施，將移除一些目前的限制或申請門檻。消息人士指出，讓索國居民易於取得澳洲永久居留權，代表更多索國人民能取得較佳的醫療與健康照顧，享有目前只有少數索國有錢人才有的權益。

英國「衛報」報導，澳洲總理莫里森今年6月出訪索羅門時，已宣布提供索國一項10年2.5億美元的補助計畫，並讓索國民眾能更容易赴澳洲工作。補助計畫讓索國政府能很快對較小、較緊急的基礎建設挹注資金。

澳洲還另提出資助索羅門體育的方案，激勵索國女性參與橄欖球並支持菁英運動員準備國際賽事。

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