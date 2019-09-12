美國拍板售波蘭32架F-35 總價65億美金

2019-09-12 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭政府決定向美購買具有匿蹤功能的五代戰機F-35，美國國防部旗下負責軍售業務的國防安全合作局（DSCA）在當地時間11日正式公告，國務院已經批准對波蘭出售32架F-35，總價65億。

美國防安全合作局聲明指出 ，國務院已經批准對波蘭出售32架傳統起降型F-35（F-35A），包含33組「F-135」發動機、還包含電戰系統、導航與識別（C4I/CNI）系統、全球自律後勤支援（ALGS）、自動後勤資訊系統（ALIS）、飛行訓練、武器投射能力等等，以及其他子系統，例如F-35飛機獨有的紅外干擾彈、效益後勤（PBL），飛機轉場和加油支援、備件與修理件等其他後勤支援等等，總價為65億美元。

國防安全合作局表示，這項軍售將改善北約盟友的國防，可支持美國的外交政策和國家安全，這是歐洲政治穩定和經濟進步的重要力量，這些系統也可增強與美軍的互動，提高安全性。

F-35將為波蘭提供可靠的防禦能力，其空對空和空對地自衛能力，波蘭空軍的傳統米格-29和蘇-22機隊將被F-35取代，國防安全合作局最後強調，軍售不會改變該地區的基本軍事平衡。

今年6月波蘭總統杜達（Andrzej Duda）訪問白宮，由於波蘭有意向美購買F-35，美國總統川普特地要求軍方派出F-35飛行在華盛頓特區禁航空域上，在波蘭總統面前展現性能。

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