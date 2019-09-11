反送中》黃之鋒訪柏林 批政治壓迫讓香港年輕人成異議分子

2019-09-11 23:12

〔中央社〕香港民主派領袖黃之鋒今天在柏林表示，政治的壓迫讓香港一整代年輕人都成異議分子，一如冷戰時代的柏林，港人在最前線對抗北京的壓迫，他呼籲世界各國支持香港的民主運動。

香港眾志秘書長黃之鋒在民間人權連線副召集人黃奕武、旅居漢堡的港人鄺頌晴的陪同下，今天一同出席柏林平日舉行政府例行記者會的聯邦記者會（Bundespressekonferenz），吸引逾百位各國記者出席。

黃之鋒表示，中國是冷戰結束以來最大的獨裁政權，港人在主權剛移交給中國前幾年低估了北京的影響力。「一國兩制」如今已名存實亡，政治的壓迫和對言論自由的限縮讓一整個香港年輕世代都成了異議分子，

黃之鋒指出，香港繼續維持自由，外商才願意在香港經商，香港的穩定攸關各國的利益。他批評香港行政長官林鄭月娥縱容警察暴力，呼籲德國停止出口鎮壓示威的設備到香港，而且歐盟與中國談判貿易協定時應納入人權條款。

黃之鋒強調，一如美蘇冷戰時代的柏林，「香港是新的柏林，港人身處新冷戰的最前線，對抗北京的壓迫」，各國不能對香港正在發生的事視而不見。

他說，30年多前也沒人料到蘇聯會解體，柏林圍牆會倒塌，「我在柏林聞到的是自由的空氣，而非催淚瓦斯」。港府宣布撤回「逃犯條例」的修訂，證明人民的力量是有用的，「我們意志堅定，會一直戰鬥到香港實施民主選舉。」

黃之鋒原本安排訪問柏林4天，不過在搭機前意外被警方拘留36小時，行程被迫調整。

不過，他仍把握機會會晤德國外長馬斯（Heiko Maas），並分別與基民/基社聯盟（CDU/CSU）、社民黨（SPD）、自民黨（FDP）、摺F5R1M01.CAP [CS] 09/11/19 20:57:50黃之鋒訪問柏林 籲支持香港民主運動〔中央社〕香港民主派領袖黃之鋒今天在柏林表示，政治的壓迫讓香港一整代年輕人都成異議分子，一如冷戰時代的柏林，港人在最前線對抗北京的壓迫，他呼籲世界各國支持香港的民主運動。

香港眾志秘書長黃之鋒在民間人權連線副召集人黃奕武、旅居漢堡的港人鄺頌晴的陪同下，今天一同出席柏林平日舉行政府例行記者會的聯邦記者會（Bundespressekonferenz），吸引逾百位各國記者出席。

黃之鋒表示，中國是冷戰結束以來最大的獨裁政權，港人在主權剛移交給中國前幾年低估了北京的影響力。「一國兩制」如今已名存實亡，政治的壓迫和對言論自由的限縮讓一整個香港年輕世代都成了異議分子，

黃之鋒指出，香港繼續維持自由，外商才願意在香港經商，香港的穩定攸關各國的利益。他批評香港行政長官林鄭月娥縱容警察暴力，呼籲德國停止出口鎮壓示威的設備到香港，而且歐盟與中國談判貿易協定時應納入人權條款。

黃之鋒強調，一如美蘇冷戰時代的柏林，「香港是新的柏林，港人身處新冷戰的最前線，對抗北京的壓迫」，各國不能對香港正在發生的事視而不見。

他說，30年多前也沒人料到蘇聯會解體，柏林圍牆會倒塌，「我在柏林聞到的是自由的空氣，而非催淚瓦斯」。港府宣布撤回「逃犯條例」的修訂，證明人民的力量是有用的，「我們意志堅定，會一直戰鬥到香港實施民主選舉。」

黃之鋒原本安排訪問柏林4天，不過在搭機前意外被警方拘留36小時，行程被迫調整。

不過，他仍把握機會會晤德國外長馬斯（Heiko Maas），並分別與基民/基社聯盟（CDU/CSU）、社民黨（SPD）、自民黨（FDP）、綠黨（Die Gruenen）等德國朝野議員會談，接受「德國電視第二台」（ZDF）、「德國之聲」（Deutsche Welle）等德國重要媒體的專訪。

黃之鋒12日將飛往美國，遊說美國國會通過「香港人權與民主法案」。

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