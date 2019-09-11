因應中國擴張 美軍艦配備新飛彈部署印太地區

2019-09-11 18:53

〔中央社〕美國海軍近日在印太地區部署「吉佛茲號」近岸戰鬥艦，艦上配有新型「海軍打擊飛彈」和協助偵察瞄準的無人直升機，專家指出，這可強化美軍在南海和相關海域制衡中國的能力。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國軍事承包商雷神公司（Raytheon）表示，「海軍打擊飛彈」（Naval Strike Missile）是一款可低空掠海飛行的巡弋飛彈，不僅難以被雷達偵測，且可機動閃避敵方防禦。

美國海軍第三艦隊發言人法耶（John Fage）也證實「吉佛茲號」（USS Gabrielle Giffords）部署在印度洋-太平洋海域（Indo-Pacific）一事。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深國防分析家希斯（Timothy Heath）指出：「五角大廈正在建構一支軍事部隊，它較具持續性、能更有效打擊和抵抗人民解放軍的致命反介入/區域拒止（A2/AD）包圍。」

美國海軍今年稍早曾告知聯邦參議院軍事委員會（Armed Services Committee）底下的一個小組委員會，吉佛茲號是第一艘配有「海軍打擊飛彈」的近岸戰鬥艦，但在陣容日益龐大、預計總艦數將超過30艘的近岸戰鬥艦隊中，多數戰艦最終都會有這樣的武器配置。

儘管海軍尚未正式宣布本月稍早從加州聖地牙哥啟程的吉佛茲號目的地為何，據推斷它可能會駐紮在新加坡。

美國海軍高層今年曾多次表示，他們打算本年度在新加坡一帶部署兩艘近岸戰鬥艦，且隨著艦隊的擴充，區域部署規模可能會增加。

前美國海軍上校、軍事分析師舒斯特（Carl Schuster）指出，吉佛茲號的部署傳達了重要訊息，最終可以改變西太平洋地區的局勢。目前在這個地區，中國和美國的巡弋飛彈比是3：1。

舒斯特還說：「這是導正失衡態勢的第一步，未來幾年還會有更多作為。」

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