反送中》護人權 美議員擬提禁售港警特定設備 北京：想自用？

2019-09-11 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國3名國會議員當地時間10日（週二）聯合提出《保護香港法案》，內容為禁止美國向香港警察出口催淚彈、胡椒噴霧及橡膠子彈等特定裝備，以維護香港市民的人身安全。對此，中國外交部發言人華春瑩回應時語帶諷刺地反問，美國議員是否想將這些防暴裝備留在美國國內「自用」？

《美國之音》報導，這項《保護香港法案》（Protect Hong Kong Act）由民主黨籍眾議員麥克高文（James McGovern）和卡納（Ro Khanna），以及共和黨籍眾議員史密斯（Christopher Smith）聯合發起。

法案內容提到，禁止美方出售特定裝備給香港警方，此外也要求美國國務卿提交報告，將過去5年來輸出到香港的所有防衛性裝備及子彈軍火列岀清單。

根據港警提供數據，截至目前為止，港警已向示威者發射1800多枚催淚彈。提案聲明指出，透過可信證據，顯示香港警方有對和平示威者使用警棍、催淚彈、胡椒噴霧等防暴裝備，此舉已違反製造商的使用規定和國際標準。

綜合中媒報導，華春瑩今天（11日）稍早對此回應，向美方做法提出質疑，「我不知道美方的議員，是不是想將防暴裝備都留在美國國內自己用呢？」並重申，香港事務是中國內政，強調：「正是美方一些政客的縱容和支持，反中亂港份子才會如此肆無忌憚，有恃無恐。」

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