日本好熱！各地紛傳中小學生中暑 16人送醫

2019-09-10 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕日本天氣好熱！東京一所中學校有15名學生出現中暑症狀，其中6人送醫治療；滋賀縣草津市也有10名小學生不適就醫。

據《NHK》 報導，今（10日）上午10時許，東京板橋區大原町的志村第一中學校，15名國中生在為運動會練習時疑似中暑，6人被送往醫院後警方正在釐清狀況。

另外，滋賀縣草津笠縫東小學校進行校外教學參觀水稻收割時，10名5年級學生出現頭痛與嘔吐的中暑病徵，老師連忙向消防局報案，救護人員到場後將10名小學生送醫。

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