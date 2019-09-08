暖心！男童自製大學T被嘲笑啜泣 校方立刻採用設計

2019-09-08 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕太溫暖了！美國佛州阿爾塔蒙特小學（Altamonte Elementary School ）的一名男童，非常喜歡田納西大學，在「大學色彩日」自製田納西大學T恤，沒想到卻被旁人嘲笑到哭出來。田納西校方得知此事後，立刻送給男童一整箱的大學球衣、帽子、背包等校園出品物，還採用他的設計製作新的大學T。

據《CNN》報導，小學教師斯奈德（Laura Snyder）表示，男童在紙上畫了一個田納西大學的標誌「UT」，並把它放在橙色的T恤上面，當大學色彩日到來時，小男孩非常興奮地向她秀出衣服。

不過，在午餐過後男孩卻傷心地啜泣著，原來餐桌旁沒有參加大學色彩日的女孩紛紛取笑他的設計。為了要讓學生別再難過，斯奈德打算幫男童買一件正版田納西大學T，並詢問是否有人可以幫忙和校方聯繫，看能不能讓斯奈德拿到特別的T恤。

沒想到田納西大學得知此事後，竟直接寄來一箱裝滿校園專屬衣物與配件的包裹，男童喜從天降相當開心，大人們在旁邊看了也熱淚盈眶。

更重要的是，田納西大學正把男童的「UT」設計變成官方T恤，現在就可預定，預計9月下旬交貨。校方表示，販售T恤的部分收益將用於反霸凌活動上。而男童看到自己的設計被校方採用，更是露出燦爛的笑容。

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