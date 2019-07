全球瘋傳！腦麻青年看音樂祭 觀眾合抬輪椅暖翻150萬人

2019-07-11 22:37

〔即時新聞/綜合報導〕一名腦性麻痺的樂迷,日前參加位於西班牙加利西亞比偉羅(Viveiro)鎮舉行的重金屬音樂祭「Resurrection Fest」。過程中,參加音樂祭的其他金屬音樂迷熱心地將他的輪椅抬起,大玩「人海波浪」,讓他盡情的融入音樂祭的氣氛。這動人的畫面不僅被網友在社群網站上瘋傳,在台上表演的樂團也分享了相關影片,目前已累積超過150萬次觀看。

綜合外媒報導,熱愛重金屬音樂的艾力克斯(Alex Dominguez),是一名就讀法學院的二年級生。當時他前往參與音樂祭,就在瑞典樂團「邪神大敵」(Arch Enemy)演出時,旁邊的歌迷突然把他抬連人帶輪椅地抬起來,並隨著音樂擺動。

艾力克斯事後受訪時,向媒體透露當下心情,他說當時「能量、興奮、快樂」等多種情緒湧上心頭,是前所未有的體驗。他也說,能擁有這麼好的視野觀看樂團表演,實現了他一直以來的夢想,「感覺像是上帝」。

當艾力克斯被眾歌迷抬起時,在場的攝影師丹尼爾(Daniel Cruz)也立刻拿起相機拍下這一瞬間,結果這張照片立刻在推特上被各國媒體、網友瘋狂轉載;樂團「邪神大敵」也在推特轉發當時影片,高興地表示,這是他們的粉絲一直以來的超讚舉動。影片目前也已累計了超過150萬次的觀看。

攝影師丹尼爾(Daniel Cruz)拍下的照片被瘋狂轉載

樂團在推特上貼出影音,超過150萬人觀看

The Arch Enemy legions just being awesome as usual at @ResurrectionESP in Spain a couple of days ago! Tonight we play in Marseille, France! #archenemy #wareternal #willtopower pic.twitter.com/LmyltJ6FMI