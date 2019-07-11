全球瘋傳！腦麻青年看音樂祭 觀眾合抬輪椅暖翻150萬人

2019-07-11 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕一名腦性麻痺的樂迷，日前參加位於西班牙加利西亞比偉羅（Viveiro）鎮舉行的重金屬音樂祭「Resurrection Fest」。過程中，參加音樂祭的其他金屬音樂迷熱心地將他的輪椅抬起，大玩「人海波浪」，讓他盡情的融入音樂祭的氣氛。這動人的畫面不僅被網友在社群網站上瘋傳，在台上表演的樂團也分享了相關影片，目前已累積超過150萬次觀看。

綜合外媒報導，熱愛重金屬音樂的艾力克斯（Alex Dominguez），是一名就讀法學院的二年級生。當時他前往參與音樂祭，就在瑞典樂團「邪神大敵」（Arch Enemy）演出時，旁邊的歌迷突然把他抬連人帶輪椅地抬起來，並隨著音樂擺動。

艾力克斯事後受訪時，向媒體透露當下心情，他說當時「能量、興奮、快樂」等多種情緒湧上心頭，是前所未有的體驗。他也說，能擁有這麼好的視野觀看樂團表演，實現了他一直以來的夢想，「感覺像是上帝」。

當艾力克斯被眾歌迷抬起時，在場的攝影師丹尼爾（Daniel Cruz）也立刻拿起相機拍下這一瞬間，結果這張照片立刻在推特上被各國媒體、網友瘋狂轉載；樂團「邪神大敵」也在推特轉發當時影片，高興地表示，這是他們的粉絲一直以來的超讚舉動。影片目前也已累計了超過150萬次的觀看。

攝影師丹尼爾（Daniel Cruz）拍下的照片被瘋狂轉載

在 Instagram 查看這則貼文 Daniel Cruz Fotografía（@daniel_cruz_foto）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 6 日 上午 6:08 張貼

樂團在推特上貼出影音，超過150萬人觀看

The Arch Enemy legions just being awesome as usual at @ResurrectionESP in Spain a couple of days ago! Tonight we play in Marseille, France! #archenemy #wareternal #willtopower pic.twitter.com/LmyltJ6FMI — ᴀʀᴄʜ ᴇɴᴇᴍʏ （@archenemymetal） July 7, 2019

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