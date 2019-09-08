無差別襲擊惹民憤 反送中抗爭多地持續入夜

2019-09-08 00:53

〔中央社〕香港反送中運動昨日兩大主軸，分別是機場交通壓力測試與港鐵交出「8.31」太子站影像；至昨晚抗爭擴及旺角警署、沙田與大埔墟等地鐵站，且被逮捕者已從示威者，擴及不滿執法過當的市民。

至於發起8日在中環舉行「香港人權與民主祈禱會」的主辦單位昨天表示，遮打花園集會與遊行至美國駐港總領事館，均已獲發不反對通知書；集會定下午1時30分開始，後採流水式遊行至總領事館，遞交「拯救香港、通過法案」訴求的請願書。

綜合香港電台、明報與香港01等媒體報導，昨晚反送中主要衝突地點仍在旺角警署與太子站一帶的彌敦道，防暴警察晚間接近9時開始清場，至晚間11時退入警察體育遊樂會這段期間，共進行數波驅離，並逮捕數名示威者。

整個驅離過程曾因刻意刁難過馬路一家4口，用胡椒噴霧無差別噴向在場記者等行為，引發圍觀民眾不滿，指責港警是「殺人犯」；而退至體育遊樂會後，更曾對外發射兩槍胡椒球彈，所幸是擊中路旁轎車，未有示威者或記者受傷。

另一衝突點是港鐵沙田站。昨天下午已有反送中民眾聚集在沙田連城廣場及九龍灣德福廣場，秩序大致良好；但入夜後，沙田站出現黑衣快閃示威者，破壞地鐵站內的購票機與進出機閘，昨晚11時許，警民爆發一波激烈衝突，有數名示威者被逮捕。

此外，昨晚11時30分許，防暴警察進入港鐵大埔墟站內清場，期間有一名白衣男子遭以警棍毆打倒地不起；現場港警隨即採取標準程序，包圍並推離在場拍攝的記者至地鐵站外、且放下鐵柵欄，站內近10名示威者的生死處境不明。

對於8月31日晚上港鐵太子站內警方無差別襲擊有市民致死傳言，港府昨天再次重申，太子站沒有示威者被打死，指控毫無根據，純屬捏造；醫管局也根據紀錄確認，當晚港鐵站事件沒有死亡個案。（編輯：林克倫）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法