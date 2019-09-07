史上最貴沙威瑪？她到餐廳點一份要8.8萬元...

2019-09-07 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕中東小吃沙威瑪在台灣到處可見，往往只要銅板價就能享用，但女子齊芙（Laura Ziff）在以色列耶路撒冷舊城區域的餐廳買一份沙威瑪，要價竟高達1萬100新謝克爾（約新台幣8.8萬元）。

據《耶路撒冷郵報》報導，齊芙當時在知名景點雅法門（Jaffa Gate）附近的舊城沙威瑪餐廳（Old City Shwarma Restaurant）點餐，孰料帳單上一個沙威瑪就扣了她信用卡的1萬100新謝克爾，店主承諾會退款，但齊芙到等了好幾週都沒拿到錢。

齊芙百般無奈之下，到耶路撒冷臉書討論社團Secret Jerusalem發文求助。有前員工透露，這不是餐廳第一次發生類似情況了，老闆的結帳方式像是在坑殺遊客，這就是他之所以離職的原因。

前員工表示，餐廳沒有提供菜單，只是向顧客詢問80元新謝克爾（約新台幣700元）的沙威瑪要加什麼料，結帳時偷偷算成80歐元（約新台幣2750元）或80美元（約新台幣2500元），客人有時沒注意就直接刷卡結帳了。在他任職期間，就遇到3次警察前來處理消費糾紛。

幸好，齊芙在發文求助後引起當地人廣泛關注，餐館老闆連忙和她聯繫，不僅道歉也承諾將迅速退款。以色列網友諷刺餐館把客人當盤子的行為，直說應該找100個人去那家店直接拿走100個沙威瑪，員工出來阻止時只要說「齊芙已經付了」，看店員到時該怎麼處理。

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