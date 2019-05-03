坑殺？ 中客士林夜市買水果 這一袋價錢讓網友傻眼

2019-05-03 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕台北市士林夜市現切水果攤頻傳販售「天價水果」，把消費者當成肥羊來宰。近日則有中國遊客到士林夜市逛街時，買了一袋水果，沒想到卻遇上坑人的店家，一袋看似不多的水果竟要價1000元，讓網友看了直乎傻眼。

一名網友上月底在臉書「爆怨公社」表示，4月30日一名中國遊客到她店裡消費，她看到中國遊客手裡拿著一袋水果，便好奇地詢問價錢，沒想到對方竟表示，這一袋水果花了1000元，聽聞這價格讓原PO驚呼，「不要問我是什麼水果...我怎麼好意思翻客人的東西」。

文章曝光後讓許多網友傻眼，留言「看起來好像是榴槤，榴槤不是很貴嗎」、「太扯了，敲中國盤子，遲早出問題」、「這樣要1000？太坑人」。也有人不滿店家坑殺遊客的行為，「搞爛台灣的好名聲，可恥，垃圾奸商」、「商圈衰退就靠他們了」、「我真的很納悶，究竟為什麼要賣那麼貴...」。

原PO事後補充，有網友提到，價錢貴是因為榴槤，但當時該中客並沒提到榴槤，只有講到鳳梨、哈密瓜、釋迦，而中客也因不懂秤重規格，老闆說多少也就說好。她也強調，是什麼水果並非重點，「不應該的是坑殺觀光客的行為，水果攤根本罰不怕」。

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