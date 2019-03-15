又是士林夜市！3小包水果要價500 台南人：聽到都傻了

2019-03-15 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕北市士林夜市現切水果攤頻傳販售「天價水果」，把消費者當成肥羊來宰，上月市府加強稽查，已有2家因不堪挨罰而停業。但又有網友在臉書表示，她在士林夜市買了一顆釋迦、不到半顆的鳳梨與3顆棗子，沒想到竟要價500元，讓她「聽到都傻了」。

一名女網友今（15日）在臉書「爆怨公社」發文表示，她從台南北上到士林夜市遊玩，並在士林夜市外圍市集的水果攤，買了3種水果，包括一顆釋迦、不到半顆的鳳梨、3顆棗子，另外蓮霧半顆是店家送的，店家表示價錢為秤重100克50元，但她連重量都沒看到，店家就跟她說這樣500元。

女網友傻眼直呼，「是台北的品種比較高級，還是真的都把外來客當凱子，再也不會去那黑名單了」。她也補充店家的位置，「店家旁邊是釣蝦的、前面是馬路」。

文章一出引發網友熱議，留言「我以為只有外國遊（客）會當盤子，想不到台灣人也上鉤」、「士林夜市的水果我以為已經遠近馳名了...」、「看起來真的很少，是有吃過了嗎？」、「可能是削皮後變這麼少吧！」、「也太貴了吧⋯⋯誇張」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/