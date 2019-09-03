反送中》港澳辦：止暴制亂、恢復秩序是香港首要之務

2019-09-03 16:31

〔即時新聞／綜合報導〕針對香港情勢，中國國務院港澳事務辦公室今日（3日）下午3點第4度召開記者會，重申堅定支持香港特首林鄭月娥、警察執法的立場，強調止暴制亂、恢復秩序是「壓倒一切」的首要之務，並形容部分示威者是「不折不扣的暴徒」，特區政府要「追究到底，絕不手軟」。

港澳辦發言人楊光在記者會上表示，特區政府要對止暴制亂付出實際行動，這也是香港社會首要之務，守護家園人人有責。中央支持林鄭月娥及香港警方嚴懲犯罪行為，香港掌握公權力的機構都要趕快行動起來。

楊光呼籲，集會是《基本法》賦予的權利，但和平集會要分暴力犯罪區隔開來，對於挑戰一國兩制底線的行為，沒有中間地帶，特區政府要嚴厲打擊，對暴力犯罪的骨幹分子及背後的策劃者、組織者、指揮者，要追究到底，絕不手軟，同時中聯辦和外交部駐港公署、駐港部隊，這些中央公權力不容示威者挑戰。

楊光指出，過去2個多月一些激進分子打著5大訴求，致全體港人的安寧生活和香港繁榮穩定的大局於不顧，肆無忌憚實施暴力犯罪。他認為，這並非表達訴求，而是赤裸裸的政治恐嚇和政治要脅。他也痛批，現在香港一些激進分子，表現帶有明顯顏色革命特質，例如提出「英美港盟、主權在民」的荒唐口號，想奪取香港管治權，令一國兩制名存實亡。

對於中央是否回應5大訴求，楊光表示，5大訴求的背後是雙普選，之前人大831決定得到香港大多數市民支持和認同，但是在反對派綑綁否決下，香港失去20年來實行普選特首的機遇，「反對派是阻撓香港民主發展的罪魁禍首」。

針對媒體提問中央在處理香港問題上有否最後期限，港澳辦新聞發言人徐露穎未有正面回應，僅表示中央與全體香港市民一樣，期望盡早回復香港的秩序，香港多亂一天，只會多付一天的代價，情況關乎香港繁榮穩定的大局，希望盡快止暴制亂。

對於中央是否支持香港特區政府引用《緊急法》，徐露穎表示，當前香港暴力行為仍未停止，一國兩制的原則底線受嚴重的挑戰，很多團體都支持採取更有力的措施，例如蒙面法等，中央全力支持特區政府依法用一切必要的手段，保障市民安全，維護法治。

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