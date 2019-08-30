曾秀國旗喊台灣NO.1 爆乳網美遭勒索「不給錢就刪性感照」

先前曾在直播披上中華民國國旗，並高喊「Taiwan No.1」的電玩直播網美席拉古莎，26日向媒體爆料，有人以「不給錢就刪除性感照片」向她勒索。（圖擷取自Facebook「Amouranth - Kaitlyn Siragusa」」

2019-08-30 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕曾在直播披上中華民國國旗、高喊「Taiwan No.1」的性感網美席拉古莎（Kaitlyn “Amouranth” Siragusa），26日向媒體爆料，有人以「不給錢就刪除性感照片」向她勒索，索價每個月0.25比特幣（約新台幣7萬9000元）。

根據美國《HUFFPOST》報導，粉絲超過160萬人的席拉古莎，6月時收到一封電子郵件，寄件者署名坦帕（Tampa），自稱在高知特（Cognizant）工作，該公司是一家專為Instagram和臉書做內容審核的科技公司，郵件中向她勒索說，「每個月給他們0.25比特幣，就不會被刪社交平台的貼文和相片」，席拉古莎當時認為只是詐騙而不以為意，但她不久後發現，以前發過的相片和貼文，竟然真的遭到刪除。

席拉古莎與經紀人討論後，向有關公司反映「遭駭客勒索刪文」的狀況，臉書方面表示，「我們認真查證過，沒有發現網路濫用的狀況」，Instagram方面聲稱，「她的貼文是被AI人工智能刪除，內容可能違反了性和裸露的規定」，而高知特公司則拒絕對此發表評論。

儘管相關公司的答覆，都沒有證據指出不法，「遭恐嚇刪文」目前成為懸案，席拉古莎對此表示，「我認為個體的力量很難對抗社群平台的軟體公司，而整個網路管控的機制和規定，仍有許多可疑之處」。

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