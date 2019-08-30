黃之鋒、陳浩天接連被抓 王丹預告：大逮捕要開始了

2019-08-30 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中多名大將昨天、今天相繼傳出遇襲或被逮，包括民陣召集人岑子杰與友人、「光復元朗」遊行申請人鍾健平、民族黨前召集人陳浩天，以及眾志秘書長黃之鋒。對此，中國民運人士王丹臉書粉專撰文分析，「中共顯然是要抓捕大部分有號召力的抗爭組織者」，並預言「鎮壓的時刻就要到了」。

「王丹网站 Wang Dan's Page」表示，「大逮捕就要開始」，並稱港人「退無可退」，須保護黃之鋒等人，「否則，下一個被捕的人就是你」。

「王丹网站 Wang Dan's Page」指出，明天的大遊行，「當局會評估港人面對進一步鎮壓的抗壓度。那將是關鍵時刻」，除期盼港人站出來，也呼籲台灣民間團體、政黨能發動大遊行聲援救香港。

據了解，民陣原本預訂明天下午再度發起上街遊行，從中環遮打花園起步，目標終點為中聯辦，並重申五大訴求：撤回送中惡法、徹查警察暴力、撤銷抗爭者檢控、撤銷暴動定性及林鄭下台，全面落實雙普選。不過昨天上午已收到港警的反對通知書。

未料，昨天中午卻傳出，岑子杰與友人遭到蒙面男持棒球棍、長刀攻擊，其中友人為保護岑中了3棍送醫治療。隨後又有媒體報導，鍾健平接受訪問期間，在路上被4名南亞裔男以鐵棍、雨傘毆打，手臂手傷嚴重，記者嘗試介入也被波及，嘴部流血。

此外，陳浩天昨晚在機場出境時除被執法人員扣留，警方也指控其涉及有組織罪案及三合會調查科處理的一起案件，把人抓走。至於黃之鋒則是今天上午7時半前往海怡半島地鐵站途中，眾目睽睽下突然當街被推上私家車，隨後被押往灣仔警署總部，眾志粉專稱，據聞黃是因3項罪名被捕，稍早已有律師到場協助。

臉書粉專「香港眾志 Demosistō」今上午8時許發文，指稱黃之鋒稍早前往海怡半島地鐵站途中，眾目睽睽下配推上私家車，並被押往灣仔警署總部。（彭博）

中國民運人士王丹粉專表示，「中共顯然是要抓捕大部分有號召力的抗爭組織者」。（圖翻攝自臉書粉專「王丹网站 Wang Dan's Page」）

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