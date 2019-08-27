糗！名人PO亞馬遜大火相片 被抓包是「誤植」

2019-08-27 16:31

〔即時新聞／綜合報導〕亞馬遜森林大火持續延燒，受到國際大量關注，許多世界級明星也在自己社群媒體上轉發相關訊息，希望大家能更關心此事件，但卻被抓包許多名人轉傳相片都是「誤植」，照片都不是今年當下火災的情況。

綜合媒體報導，亞馬遜森林大火蔓延，許多國家伸出援手，希望拯救「世界之肺」，不少名人在個人社交媒體轉發相關消息，並加上標籤「#prayforamazonia」，希望透過自己的影響力，讓大家更關注這場災難，卻被發現所轉發的圖片，並不是現在發生的亞馬遜火災相片，有些甚至不是在亞馬遜發生的火災。

經過《CNN》查證，音樂藝術家和演員賈登史密斯（Jaden Smith）在IG上分享的照片，得到了超過100萬的喜歡，但該照片是1989年的亞馬遜大火相片；知名影星李奧納多（Leonardo DiCaprio）在IG分享的相片得到超過300萬的喜歡，但張相片也並非今年的照片，而法國總統馬克宏也轉發了同一張相片。

另外，足球明星C羅（Cristiano Ronaldo）用的照片則是2013年巴西另一場大火；流行歌手瑪丹娜（Madonna）、亞莉安娜（Ariana Grande）也被揭露發布不是發生在巴西的火災照片。

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