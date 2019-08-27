反送中》不回應五大訴求 建制派：港府選擇消耗戰

2019-08-27 09:38

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」抗爭至今已2個多月，由於港府對民間訴求不理不睬，示威及警民衝突持續升高，如今親中的建制派更指出，目前港府高層研判，若答應訴求將會重挫警隊士氣，若只答應一部分示威者也不會就此收手，因此短期內都還不會回應五大訴求，反而是選擇與示威者打「消耗戰」。

香港民眾為抗議當局強推《逃犯條例》修正法案走上街頭，抗爭持續2個多月仍未停止，示威者自6月以來就不斷要求港府回應五大訴求，包含徹底撤回修例惡法、釋放被捕示威者、調查警民衝突、收回暴動定義、盡快實行真正的全面普選等，但港府至今並未做出正面回應。

據《香港01》報導，掌握港府想法的建制派指出，針對示威民眾提出五大訴求，政府高層短期內不可能回應，且任何一項都不會。因為高層研判，若目前答應成立獨立調查委員會，會讓警隊士氣大受打擊，也將更難應對目前的示威行動。而若是只答應其中一、兩項訴求，像是宣布撤回修例，示威者也不會就這樣接受，因此目前港府高層傾向一動不如一靜，與示威者打消耗戰。

報導指出，「消耗戰」策略，就是警方透過強硬手段應對激進示威局面，每次衝突都拘捕激進示威者，當最「勇武」的示威者都被拘捕，或不敢再站出來後，目前激進的示威行動才會潰散，而在事件平息後，港府才會考慮是否需要設立獨立調查委員會。

報導也引述警方數據指出，自6月9日至8月15日，因反送中被捕的人數已達748人，若再加上最新的「8.24」觀塘遊行、「8.25」荃葵青遊行，人數已經超過800人。

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