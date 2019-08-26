全球首例 西班牙男子以立槳衝浪板「76天橫渡太平洋」

2019-08-26 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙耐力型運動員德拉羅沙（Antonio De La Rosa）以立槳衝浪板結合小艇的船隻，花費76天，從舊金山橫渡太平洋，在當地時間24日上午8點抵達夏威夷，成為全球第一位完成此項創舉的人。

綜合外媒報導，42歲的德拉羅沙於6月9日從加州舊金山出發，借助風力、海流和自身臂力，穿越約4023公里的海洋，並在8月24日上午抵達夏威夷的檀香山市的威基基遊艇俱樂部（Waikiki Yacht Club），期間沒有任何護送船。

這艘陪伴德拉羅沙76天的船，名為「海洋守衛者」（Ocean Defender），船身長約7.31公尺，配有睡眠用的船艙、儲物箱、海水淡化裝置，以及能為電子設備包括收音機、GPS和電腦供電的太陽能板。

旅程中，德拉羅沙帶了90天份的食物，他每天用Gopro相機記錄他在海上度過的晝夜，而他每小時都會檢查GPS、方向及移動系統。德拉羅沙估計他的體重少了大概4.54公斤，不過儘管他睡眠時間少，但他從未生病。

報導指出，德拉羅沙過去曾以同樣方式穿越大西洋，現在他安全橫渡太平洋，他表示：「我看見了世界的曲線。每年我都會想『好吧。我下一年要做些什麼？』而我喜歡過這種生活。」

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