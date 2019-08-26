火燒亞馬遜 NASA公布衛星圖「密集紅點」遍布巴西

2019-08-26 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕巴西亞馬遜雨林在近8個月來共發生75000起森林火災，比去年同期增加8成以上，引起全球恐慌。美國國家航空航天局（NASA）24日發布衛星圖，讓世人從外太空視角清楚一見亞馬遜雨林大火肆虐的畫面。

綜合外媒報導，亞馬遜雨林可供地球20%的氧氣，有「地球之肺」的美譽，不過自年初以來，巴西總共發生75000多起火災，比去年增加83%。

NASA的數據資料證實，今年是自2010年以來「最活躍的火災年」，24日NASA公布「亞馬遜雨林衛星圖」，圖像佈滿密集紅點，顯示在巴西朗多尼亞州（Rondonia）、馬托格羅索（Mato Grosso）和亞馬遜州（Amazonas）等地的火災及煙霧活動明顯增加，這場破紀錄的森林大火即將到達「無法恢復的臨界點」。

監控小組曾警告，今年亞馬遜地區的森林砍伐增加20%，生態學家湯瑪斯．洛維喬（Thomas Lovejoy）也曾在接受國家地理雜誌採訪時提到，砍伐加劇森林乾旱，隨著樹木減少，降雨量也跟著減少，增加森林大火的可能性。

過去巴西總統波索納羅（Jair Bolsonaro）反對環境保護，且贊成在亞馬遜及其他保護區擴大採礦、工業化農業，近來國際批評聲浪增大，23日波索納羅才出面表示，巴西的生物多樣性、自然資源相當珍貴，保護森林資產是我們的責任，未來會採取行動打擊非法森林濫伐和犯罪活動。

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