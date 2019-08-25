非洲豬瘟害慘！ 北京豬肉價格1天漲1成

2019-08-25 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟重創中國肉品需求市場，豬肉價格水漲船高，有記者前往北京批發市場新發地調查，發現豬肉價格在1天內暴漲近1成，跟去年同期相比漲幅高達53.93％，有專家表示短時間內價格不會下降，恐持續1年。

綜合中國媒體報導，近日北京豬肉市場出現「暴漲」現象，19日白條豬（指已屠宰去毛的豬）每斤最高價達14.25人民幣（約新台幣63元），而前一天僅每斤13元人民幣（58元），1天之內漲幅近1成，新發地統計部門負責人表示，豬肉價格的確在短時間內出現波動、暴漲現象。

白條豬23日批發平均價是每斤13.70元，比上月23日的每斤11.0元上漲24.55％，與去年的每斤8.90元相比，更爆漲了53.93％；許多大媽在超市內抱怨，「最近豬肉價格一個勁兒地上漲，都快吃不起了，這是怎麼回事？」店員則回應：「最近豬肉每天都得漲一、兩塊錢，今天不買，明後天還是會漲。」

豬肉業者表示，現在還不是最高價的時候，隨著開學、中秋、以及中國十一國慶到來，肉價還會上漲，中國肉類協會副會長兼政策研究室主任高觀坦承，非洲豬瘟造成的豬肉減產是肉價大漲的主因，「短期內豬肉價格不會下降，影響至少也要1年。」

肉價暴漲，驚動中國高層，中國國務院總理李克強召開常務會議，針對豬肉供應提出5項舉措，包含要求地方取消超出法規的生豬禁養及限養規定、擴大養殖規模支持農戶養豬，並取消生豬附屬設施用地的15畝上限、加強動物防疫體系、及疫情控制能力，確保豬肉供應、增加地方儲備，盼抑止漲勢。

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