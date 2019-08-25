不滿美韓軍演 金正恩視察「超大型多管火箭發射器」試射

2019-08-25 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕北韓24日進行「超大型多管火箭發射器」試射，北韓領導人金正恩也到場進行視察。南韓軍方對此表示，北韓似乎是發射兩枚短程彈道飛彈，並落入其東岸外海。

綜合媒體報導，美國、南韓聯合軍演近期引發北韓不滿，北韓為此頻頻試射飛行武器，24日時金正恩視察「超大型多管火箭發射器」試射，金正恩對此表示，新研發的系統是是強大的武器，強調北韓必須持續加強研發新戰略與戰術武器，才能夠「反制來自敵對勢力不斷升高的軍事威脅與施壓」。北韓國營媒體所發布的照片則顯示，火箭是從架在8輪車輛後方的大型發射管發射升空，分析家指這也是川金會2月破局後，北韓至少第4次揭露新飛彈系統。

南韓軍方指出，本次北韓似乎是發射兩枚短程彈道飛彈，飛行距離約為380公里，速度約6.5馬赫以上，可能是5月來公開的「新型武器三大體」中的其中一種，最終是落入其東岸外海。

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