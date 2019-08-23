反送中》示威者包圍葵芳站 港鐵申請臨時禁制令生效

2019-08-23 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港昨（22）日晚間有示威者因不滿港警11日在葵芳地鐵站內施放大量催淚彈，在葵芳站示威，一度有示威者被港鐵員工打傷；港鐵今日表示，晚間會關閉葵芳站；有港人在參與全港人鏈活動「香港之路」後，至站前示威抗議。

綜合港媒報導，香港警察11日和反送中示威者在多區爆發衝突，港警在葵芳站施放大量催淚彈和橡膠子彈，波及無辜民眾。由於催淚彈的有毒化學物質會危害人體，約200名港人22日晚間在葵芳站集結、包圍車站控制室，要求港鐵說明站內的清潔狀況。然而傳出有保全對示威者動粗，現場群情激憤，要港鐵交人，並用雷射筆照入控制室。稍晚警察才到場，把部分港鐵員工帶到警署。有示威者不滿站長始終不回應，在站內噴漆「狗官」、「Free HK」等字眼。

港鐵則稱，近日有示威者肆意攻擊，對車站造成嚴重破壞，為保護員工的人身安全，今晚9點暫時關閉葵芳站，荃灣線列車都不停該站，而法庭已通過港鐵申請的臨時禁制令，效期至30日。該禁令「禁止任何人非法地及有意圖地故意阻礙或干擾整個鐵路網車站、列車以高速鐵路西九龍總站的正常使用、損壞任何財產或列車，及使用任何威脅、辱罵，淫褻或令人反感的語言，或故意干擾車站內任何港鐵人員」。

在參與今日晚間7點的「香港之路」人鏈活動後，超過百位港人晚間9點再度包圍葵芳站，大喊「我要回家」、「開門」；大約晚間10點半後，人潮多已散去，鎮暴警察到場，現場十多名港鐵員工站在在車站入口，組成人鏈防線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法