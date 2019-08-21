反送中》地鐵站內放催淚彈 港警辯稱：對人體無長遠危害

2019-08-21 19:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港反修例（送中）運動持續逾2個月，有多區11日發生意外和衝突，其中包括港警在葵芳地鐵站內施放大量催淚彈，引發外界譴責和批評。警方宣稱，此舉目的只是為了驅散示威者，而催淚煙維持時間短，對身體不會有長遠傷害。但香港藥劑師公會今（21）日表示，雖然相關的研究不多，但催淚彈本身的化學物質會致癌，對港人的呼吸道和心肺恐有危害。

反修例運動持續進行，港警11日在太古、葵芳等大鐵站施放催淚彈，以致站內煙霧瀰漫，當天許多路過的港人被波及，掩面逃離現場。香港行動部警司方志堅稱，民眾中了催淚彈後會流眼淚、咳嗽，根據製造商和醫學文獻，這種不適感維持的時間很短，大約離開有催淚煙的地方10至20分鐘後就會自動復原，對身體沒有長久傷害。另外，他說，葵芳地鐵站出口和地面相接，不算密閉空間，催淚煙粒子會隨風吹散，相信對市民和清潔人員的負面影響不大，不須過度擔心。

藥劑師工會打臉 籲停止使用有害化學武器

根據《立場新聞》報導 ，香港藥劑師工會今（21）日舉辦記者會表示，警方清場行動使用超過1800枚的催淚彈，地點散播在地鐵站、安養院和民宅附近，其有毒化學物質會危及人體健康，呼籲港警停止使用有害化學武器，政府也應發放防毒面具和濾罐給民眾。

香港藥劑師工會主席張尹思表示，室內不該使用催淚彈，因它會釋放氯氣、一氧化碳、氮氧化物等致癌物，活性可持續5天以上，雖事隔10天，但無法確認化學物質的殘留狀況，因此建議當局關閉地鐵站，全面清洗裡頭的設備、車廂、大廳。

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