日韓貿易戰》南韓終止軍事協議 美國表遺憾

2019-08-23 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕在南韓宣布終止《日韓軍事情報保護協定》（GSOMIA）後，日本今（23）日正式接獲南韓通知，今後日韓之間如果要交換軍事情報就必須透過美國居中傳遞。美國外交部對此表示遺憾，並說明廢止這項協議具有象徵意義，不排除會介入日韓關係，而南韓這項決策也反映了對東北亞軍事局勢的誤判。

南韓昨（22）日宣布，將終止《日韓軍事情報保護協定》，日本外交部今（23）日表示，已正式接獲南韓通知，協議將在11月底失效。在過去3個月內，日韓曾交換7次北韓試射飛彈的情報，今後日韓之間無法再直接交換機密軍事情報，必須透過美國居中傳遞。

綜合媒體報導，美國外交部對此表示遺憾，並說明日韓互相將對方從能享有貿易優惠的「白色名單」中移除，屬於貿易紛爭，但該協議為美日韓之間的安全合作，具有象徵意義，現在日韓關係又持續惡化，美國不排除介入。

美國外交部指出，日前曾提議進行美日韓三方會談卻沒有成功，希望日韓之間能展開協調，回到以往的正常關係，並提醒南韓政府，終止協議會對美國及其同盟國家在軍事安全帶來負面影響，而這也反映了南韓對東北亞軍事局勢的誤判。

軍事情報保護協定自2012年開始起草合約，在南韓的國內反彈聲浪降低後，於2016年11月簽署，假設日韓兩國都沒有反對，協定就會在當年自動續約，如果想終止協定就必須在當年8月24日前通知對方。該協定使兩國能直接共享北韓的軍事情報，以往要交換軍情都必須透過美國才能傳遞，但近年考慮到北韓頻繁發射飛彈帶來的急迫性，才會簽署合約。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法