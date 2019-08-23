向解放軍嗆聲！ 川普： 中國將付出不會想付的代價

2019-08-23 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲智庫最新報告指出，美軍在印太地區軍力衰弱，中國解放軍在幾小時之內就可癱瘓在此地的大部分美軍。對此，美國總統川普說，美國擁有全球最強的軍力，中國「將付出他們不會想付的代價」。

川普20日與羅馬尼亞總統伊爾哈尼斯（Klaus Iohannis）在白宮橢圓形辦公室會談前接受媒體提問，有媒體問到，「澳洲有一項新的研究表明，目前中國在南海、印太地區的軍事態勢，可以在數小時內摧毀大多數美國軍事基地，這是不是一件讓你睡不著的事？」

川普回答說，沒有什麼事情會讓他睡不著，美國能夠摧毀任何東西，國防開支從7000億、7160億到7380億美元，美國擁有世界上最強大的軍隊，而且軍隊已經接近完成所有的重整，「現在沒有人能夠在軍事上接近我們，還差得遠呢」。

媒體繼續問到，「所以你對中國的軍力一點都不擔心嗎？」川普回說，「不。因為他們（中國）將會付出代價，那是一個他們不會想要付出的代價。」

澳洲雪梨大學智庫「美國研究中心」評估美軍在印太地區的戰略、開支及盟友戰力，在19日發布厚達104頁的報告，指出美軍在印太地區的軍力日漸衰弱，美、中若爆發武裝衝突，中國人民解放軍的高科技彈道飛彈極有可能在數小時內癱瘓西太平洋地區的美軍基地與艦隊。報告建議，澳洲、日本等美國盟友應強化軍事投資，分擔印太安全重任；澳洲也應增加與越南、馬來西亞、新加坡等區域內軍隊的協同行動。

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