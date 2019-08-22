日韓貿易戰》韓國將終止軍事協議 日本抗議

2019-08-22 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕南韓今（22）日宣布，將終止《日韓軍事情報保護協定》，（GSOMIA），日韓之間無法再直接交換機密軍事情報，在兩國關係持續惡化的情勢下，此舉可能具象徵意義。此後雙方如果要交換軍情，就必須透過美國居中傳遞，日本對此表示非常遺憾，並會對南韓提出抗議。

南韓總統府在今日特別召開國安會議後宣布，將終止《日韓軍事情報保護協定》，並會以外交管道正式通知日本。這是日韓之間唯一的軍事協定，旨在幫助兩國共享機密軍事情報，主要用於掌握北韓的軍事動向，韓國外交部表示，該協定因韓日信賴關係而起，如今兩國的安保合作關係產生變化，才會決定不續約。

未來協定廢除後，日韓想要交換機密軍事情報，就必須回到簽約以前的方式，藉由美國居中傳送訊息，日本外交部今日對此表示非常遺憾，指出終止協定是對區域安全的誤判，會對南韓提出抗議，並已召見南韓駐日本大使。

日韓貿易戰開始後，南韓傳出可能廢止協定的訊息，日本政府在今年7月29日表示應持續這項協定，指出協定能維持區域穩定，加強日韓在安全保障領域的合作，就算日韓關係惡化，彼此合作依然很重要。南韓外交部隔日回應，韓日軍事情報保護協定的續約截止日期即將到來，目前正在觀察各種情勢，有可能視情況考慮作廢。

軍事情報保護協定自2012年開始起草合約，在南韓的國內反彈聲浪降低後，於2016年11月簽署，假設日韓兩國都沒有反對，協定就會在當年自動續約，如果想終止協定就必須在當年8月24日前通知對方。該協定使兩國能直接共享北韓的軍事情報，以往要交換軍情都必須透過美國才能傳遞，但近年考慮到北韓頻繁發射飛彈帶來的急迫性，才會簽署合約。

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