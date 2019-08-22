國內封鎖國外大肆運用 中國發動社群媒體攻勢

2019-08-22 22:21

〔中央社〕超過7800萬名臉書（Facebook）使用者追蹤中共官媒「中國日報」（China Daily）專頁，這些人藉此獲得大量正面且獲中國政府批准的關於這個威權國家的報導。

考量到臉書在中國被禁用的事實，那是數量可觀的粉絲團。

當臉書和推特（Twitter）本週宣布，他們發現一場赤裸裸的宣傳活動，正在形塑全世界對香港泛民主派示威活動的看法，北京經營的相關組織在網路上大肆宣揚一面倒支持中國論調，才受到外界關注。

這兩個並未合法進入中國的平台表示，被他們刪除的帳號，據信與中國政府散布不實訊息的運動有關。

推特表示，將近1000名源自中國的使用者帳號被停用；臉書則移除7個專頁、3個社團和5個帳號，並指那些專頁、社團與帳號「協同從事有關香港的造假行為」。

雖然北京並未直接干預香港示威抗議，但其強大媒體機器不斷發動口水戰。

紐西蘭坎特布里大學（University of Canterbury）研究中國政治和媒體的布雷迪（Anne-Marie Brady）教授表示，北京想要「塑造國際對香港正在發生事情的看法」。

她告訴法新社：「（中國共產黨的）宣傳傳統是利用一切可用媒介，所以看到他們在推特和臉書上運作，絲毫不令人意外。」

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