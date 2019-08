買格陵蘭被拒還在氣 川普又轟丹麥：美國在北約花的錢多更多！

2019-08-22 11:56

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普日前有意買下格陵蘭的想法被丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)拒絕,並駁斥這種想法很「荒謬」,川普疑似不滿遭拒而延後原定9月的首相會談,不過川普至今似乎還沒氣消,昨日又在推特指責「丹麥是個富裕國家」,卻在北大西洋公約組織 (NATO)中僅投入GDP的1.35%資金,直言「美國投入的錢還多了更多」!

根據外媒報導指出,針對丹麥當局的說法,川普以「延後原訂9月訪問丹麥的行程」回擊,並在推特上回應「說這件事荒謬,這是非常非常惡劣且嘲諷的說法」。

不過,川普似乎還吞不下這口氣,又在推特上「順帶一提」的怒轟丹麥,川普表示,丹麥在北約組織投入的資金僅占國內GDP的1.35%,直指「丹麥是個富裕的國家,應該要投入2%GDP的資金。我們保護歐洲,但在28個北約國家中,只有8個國家投入比例達2%,而美國投入的『太多太多太多』了」。

For the record, Denmark is only at 1.35% of GDP for NATO spending. They are a wealthy country and should be at 2%. We protect Europe and yet, only 8 of the 28 NATO countries are at the 2% mark. The United States is at a much, much higher level than that....