中國男子在連儂牆前砍傷女記者 民陣：斬人案恐沒完

2019-08-20 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕香港今日凌晨1時許，一名中國籍男子在將軍澳行人隧道內的連儂牆持刀砍傷1男2女，而其中一名26歲女傷者被證實是香港《信報》副刊記者，目前情況嚴重，有生命危險。民陣人權陣線今在臉書強烈譴責港警多次冷處理，直言「這恐怕不會是最後一宗斬人案」！

綜合媒體報導，將軍澳行人隧道內的連儂牆在今天凌晨1時許，發生一起年約40至50歲的中國籍男子持刀砍傷1男2女，該24歲男子頭部受傷，目前已經出院；另一名35歲女子手腳受傷，情況穩定；而傷勢最嚴重的是26歲女子，她的肩膀及被背部遭砍傷，送往伊利沙伯醫院救治，但目前情況危急，有生命危險。

據《香港01》報導指出，香港《信報》總編輯郭艷明證實，26歲女子是該報副刊黃姓女記者，不過目前已申請離職，正值離職前休假，並非在工作期間遇害；而女記者朋友形容她的個性文靜，支持反送中抗爭運動，但先前多名反送中抗爭者自殺，令她情緒低落。

報導指出，女記者與另2名傷者是鄰居，事發當時途經將軍澳行人隧道，不料遭到砍傷。對此，香港民間人權陣線（香港民陣）強烈譴責，怒轟「警察多次冷處理親政府暴徒打人、斬人案，再加上以員佐級協會主席林志偉為首的打手散播『曱甴』（指蟑螂）仇殺言論，已對全香港人的人身安全構成實質威脅，香港民陣也強調「今次斬人案，恐怕不會是最後一宗」！

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