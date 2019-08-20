YouTube原創頻道大公開！ 9/24起免費觀看新內容

2019-08-20 16:31

〔即時新聞／綜合報導〕YouTube昨（19）日宣布旗下原創頻道YouTube Originals，於9月24日後非付費會員也能免費觀賞所有新內容，正式插旗競爭激烈的OTT數位影音市場。

據美國科技新聞網站《TechCrunch》報導，YouTube原創頻道創立至今，皆僅供付費會員「YouTube Premium」觀看，但官方昨日宣布，非付費會員在今年9月24日後也能觀看新推出的內容。

據稱，未來非付費會員的版本中，影片將以穿插廣告的方式播出，至於付費會員則保持舊有福利，如去廣告、離線觀看及新集數的搶先看等。此外，若該頻道推出節目花絮或導演剪輯版，均僅供付費會員觀看。

在9月24日以前推出的原創影音，仍不會開放給非會員觀賞，但有一些「限期開放」的影集，例如：《眼鏡蛇道館 Cobra Kai》、《脈衝 Impulse》、《心靈場 Mind Field》、《Groom》、《Liza on Demand》等，會以限時且含有廣告的方式讓非會員觀賞，期限一到，就會恢復成付費會員限定。

YouTube開放原創內容免費欣賞，此舉無疑是要增加在數位影音串流服務的影響力，但現今YouTube Premium服務範圍仍以歐美地區為主，台灣尚未開放，想要欣賞YouTube自製影集的台灣觀眾還得再等一等了。

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