中共滅佛幾近瘋狂！墓園觀音像被迫「腦袋開花」

2019-08-20 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕中共滅佛幾近「瘋狂」，不只拆除國家級景區佛教造像，連公墓內的佛像也傳出遭整治。長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌昨刊文表示，位於遼寧省的大河貝生態息園墓園內，有座四面觀音像被迫「腦袋開花」，駿龍泉墓園一尊地藏王菩薩被大理石板包圍，村民怒批以前多好看，現在「像個碑似的！」

《寒冬》報導，遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣曾警告當地墓園不准有露天佛像，5月大河貝生態息園墓園為防止佛像被拆，只好替高約20公尺的四面觀音像「整容」，耗時逾3個月把頭部點綴成「荷花形狀」。員工無奈回應，即便曉得四不像、看了彆扭，但不這麼做就得全拆。

報導表示，該縣駿龍泉墓園另有一尊10多公尺高的地藏王菩薩，接連兩次分別被以鐵皮封住、大理石板包圍，第一次用鐵皮時，上頭還寫著二十四孝，但官員不滿意，才有第二次。村民見狀直呼，「佛露在外面多好看啊！現在整那個玩意，像個碑似的」。

不僅如此，報導提到，坐落於山西省的國家4A級旅遊景區藏山，區內的蓮花寺原有尊16公尺高的觀音像，但6月下旬被強拆，政府對外則宣稱「施工改造」，並派人看守。工作人員透露，「他們（政府）說旅遊區不是拜佛的地方，不允許有菩薩像存在」。

報導提及，不過，似非所有官員都贊成強拆佛像，就有知情人士提到，「現在是習近平掌權，他說要整治佛教，誰敢擰著幹！」若一個不注意官員恐「就地免職」。

此外，報導引述，6月玄龍寺一尊15公尺高的菩薩像也難逃被強拆命運，目擊者指出，當時八旬住持數度上前攔阻卻直接被抬走。知情者說，該寺住持積極響應官方政策，不過仍遭到打壓。

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