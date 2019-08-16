反送中》週末遊行全遭反對 警方只准集會

2019-08-16 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕香港本週週末的遊行皆未獲警方批准，僅允許民眾集會，原本申請明（17）日在紅磡的「光復紅土」遊行，與香港民間人權陣線申請在18日進行的遊行，都基於安全考量遭警方發出反對通知書，而支持警方執法的守護香港大聯盟，將於明日進行「反暴力、救香港」集會，呼籲民眾停止示威遊行及暴力行為。

香港警方今（16）日下午4點召開記者會表示，近日的遊行集會，不論有沒有發出不反對通知書，都有示威者上街影響市民，甚至出現在未申請的區域，損害民眾權益，有鑒於示威可能演變為暴力事件，因此反對本週六、日的遊行。對於本月4日在天水圍抗議事件中，傳出有示威女性遭警察扯下內褲，警方今日澄清，這是沒有根據的指控，警方亦無收到投訴，且警察在進行搜身時會請與被搜查者相同性別的人員進行，也會保障被捕人士應有的權利。

有反送中人士申請明日在紅磡舉行「光復紅土」遊行，昨（15）日遭警方發出反對通知書，民陣申請在週日（18日）發起的遊行，今（16）日也遭警方反對，僅允許從上午10點至晚上11點在維多利亞公園集會，民陣表示警方罔顧民眾的權益，已提出上訴。

曾發起「撐警」集會的建制派團體守護香港大聯盟，將在明日進行「反暴力、救香港」集會，以「凝聚香港主流民意、反對暴力」為訴求，呼籲民眾停止示威遊行及暴力行為，儘早讓香港恢復和平，主辦單位表示將有9萬人參加，警方則預估約2.6萬人參與。

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