挑戰習近平政權！ 紐時：香港抗爭訴求直指中共核心

2019-08-16 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕北京當局先前稱香港反送中的示威者是「激進份子」，想透過「接近恐怖主義行為」帶領香港重回西方陣營。《紐約時報》認為，示威者在很大程度上不是激進分子，他們威脅到的不是香港地方問題，而是對共產黨政權的直接挑戰。

《紐約時報》 14日以「編輯委員會」的名義發表專文指出，香港的示威者並非北京想讓世界以為的少數親西方麻煩製造者，他們多數為年輕人，非常不希望中共的高壓統治繼續下去。鑑於中國如何對待其他持不同政見者和少數民族，這一點並不難理解，但北京當局了解一些事情，抗議活動不是香港當地的問題，而是對共產黨控制的直接挑戰。香港示威者要求更多的自治權，以及要求對警察使用武力的調查，訴求直指中共專權和暴力脅迫的核心。

文章提到，過去30年前天安門事件，由於當時中國與世隔絕，北京可以毫不猶豫鎮壓抗議活動，但今天中國是一個全球性的經濟大國，任何對香港的直接干預都會產生全球性影響，特別是在北京已經捲入與川普政府的嚴峻貿易戰之際。然而，對於習近平這樣嚴厲且不肯讓步的中國領導人而言，香港的示威行動已經是無法容忍的公然藐視政權。

《紐約時報》認為，為了確保香港機場爆發的暴力衝突，不會演變成不可收拾的地步，習近平可以說是別無選擇採取行動回應，香港特首林鄭月娥和她在北京的上級必須表現克制，說服港人相信當局不會進一步剝奪公民的權利和自由。

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