反送中》示威現場民調 逾半數支持抗爭升級

2019-08-15 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動持續延燒，警民衝突加劇。香港中文大學的「傳播與民意調查中心」的調查報告指出，超過半數的民眾支持抗爭行動升級，且相較於2014年的佔中運動（雨傘運動），這次的反送中行動喚醒了中間派的香港人，各界的參與度越來越高。

根據《自由亞洲電台》報導 ，自6月9日至8月4日，「傳播與民意調查中心」已就「反逃犯條例」修訂做了12次的現場問卷調查，綜合多場示威活動的調查結果，60.5％表示曾參與2014年的佔中運動，不過也有不少人是首次參加社運。

7月開始，逾8成者認為參加示威的目的是「爭取香港民主發展」，但政府沒有全面撤回「逃犯條例」、警方濫用武力是示威者持續出面抗爭的主因，8月4日的現場問卷結果顯示，95％的示威者是為了表達對警察的不滿。首次的問卷結果指出，約46.1％的人贊成行動升級，最新數據顯示，支持的比例上升至54.1％，

前線林姓女社工受訪時表示，前線的行動喚醒了越來越多港人，相較5年前的佔中運動，這次反送中抗爭者的意志更堅定，大家更願意去承擔機會成本、底線也更高，會全面分析、檢討示威行動和形式。香港反送中運動的未來發展，取決於北京對港府的指令及港人的團結程度。

「這樣香港人還能分裂嗎？」政治評論員桑普表示，這次港警的行為不僅讓「勇武派」憤怒，也激怒了「和理非派」，有別於佔中運動，這次香港的勇武派和和理非派「不分化、不割席」，且5大訴求定得好，令港府、北京和港警非常頭痛。

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