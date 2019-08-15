反送中》4度民間記者會 譴責港府「偽命題」分化社會

2019-08-15 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動人士今（15）日召開第4次的民間記者會，會中就記者對721元朗無差別攻擊事件、機場抗議行動、有港警混入示威者試圖製造白色恐怖等疑問進行回答。

綜合港媒報導，今日召開的民間記者會名為「官警黑亂港禍經濟」，譴責港府將經濟下滑的原因歸咎示威者，還故意以「理想與麵包」的偽命題分化社會。

記者會發言人「周先生」表示，7月21日發生另開新視窗：元朗白衣人無差別攻擊事件後，時隔20多日，警方沒有起訴任何人，元朗、北角疑似警黑合作，顯示政府不想解決問題，而是選擇打壓示威者。數據指出，今年6月開始，赴台居留的申請數比去年同期多了5成，721元朗事件後申請大幅上升，且已有10個國家向香港發出旅遊警示，如果港府想挽回外資和旅客，必須回應5大訴求。

發言人表示香港抗爭沒有「大台」（指揮中樞），被記者問及「是否擔心內部出現分歧？」發言人回答，民眾有對此進行討論，會一起找出更好的解決方法，一起進步，港警持續滲透示威者，甚至偽裝成抗爭者將竹枝放入民眾背包栽贓嫁禍。發言人說，「我們在明，警察在暗，目前沒有完善的應對方案」，但不會向白色恐怖和惡勢力低頭。

另外，香港民間人權陣線發起818反送中遊行，不過今日收到反對通知書，警方只批准上午10時至晚間11時在維多利亞公園集會。對此，發言人表示，可見政府藉此打壓市民的自由及權利。過往民陣的訴求都主打「和理非」（和平、理性、非暴力），因此呼籲警方發放不反對通知書，讓港人可以上街表達訴求，享受集會自由。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法