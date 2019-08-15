香港靈魂保衛戰！ 反送中活動再登《時代》封面

2019-08-15 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭愈演愈烈，引發國際關注，美國《時代》雜誌亞洲版，繼6月後，再次以反送中作為封面，封面照是1名抗議人士挺立在煙霧瀰漫街頭的場景，並以「香港保衛戰」（The Battle for Hong Kong）為封面標題。

《時代》最新一期，一篇以「我們已踏上一條不歸路：一系列抗議活動如何演變成一場傾全力保衛香港靈魂的戰役」為標題的文章提及，連日來一系列的示威活動、警民衝突、機場癱瘓，反映出香港正在反抗中國政府，從單純的反對「逃犯條例」送修，現已升級為反抗北京威權統治，而隨著暴力抗爭升級，並未出現如當權者所願的社會反感，反倒是示威者早已做好了被當局致命一擊的覺悟。

文章指出，顯而易見的，很多香港人都願意赴義，出面保衛他們引以為傲卻逐漸消失的自由，即使代價是恐損及香港在經濟以及金融中心的地位。

《時代》認為，香港這次政治危機已經成為對中國國家主席習近平的一次考驗，這場自1989年天安門事件以來最大型的群眾抗爭活動，習近平能夠多克制，能多願意遵守國際規範成為外界關注的焦點，大多數人都認為，天安門屠殺事件重演的可能性很低，尤其在目前美中貿易戰的背景下，若強勢鎮壓，恐令中國再度回到國際賤民地位（pariah status）。

儘管香港重演六四天安門事件的大型屠殺機會不高，不過《時代》表示，一場小規模的血腥鎮壓行動仍是北京政權的一項選擇，看看中國政府在新疆所做所為便可預見，示威港民呼籲國際做出行動，香港區議員梁穎敏表示：「香港是中國唯一仍然能夠反對北京的地方，世界應該認真評估我們作為檢視中國權力的價值。」

而隨著衝突進一步擴大，港府與示威者達成和解的可能性越來越低，一名24歲的前線示威者Sav說：「這是我們的最後一搏了，如果連政府都不願意保護香港，那為什麼還要存在呢？」，「我覺得一切都不會輕易結束的。」

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