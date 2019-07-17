時代雜誌列網路最具影響力人物 港反送中示威者上榜

2019-07-17 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國《時代》雜誌（Time）公布今年25位最具影響力的網路人物，其中除了美國總統川普、南韓偶像天團防彈少年團以外，就連全球關注的「香港反送中示威者」也在名單上。

綜合媒體報導，美國「時代雜誌」（Time）公布今年25位最具影響力的網路人物，除了一般人想得到的知名公眾人物如美國總統川普、英國哈利王子與夫人梅根、南韓偶像天團防彈少年團以外，最近引發各國高度關注的「香港反送中示威者」也被列入名單。

據《時代》雜誌的文章介紹，香港民眾捍衛自由、反對政府強推修訂逃犯條例的示威活動，雖然是一場「無領導者運動」，卻仍然是一個有組織的行動，參與者利用網路平台如LIHKG（連登）討論區（類似台灣PTT）、加密通訊軟體Telegram等，快速互通資訊之餘也保持匿名性，串聯發起聚集到外國駐香港領事館、包圍警察總部等各項抗議行動。其中Telegram的投票功能，以及在頻道內廣播消息、群組談話功能，也都讓示威者們能夠快速集結動員，或是臨時改變策略。而除了號召示威行動，網路平台上也轉發各種法律援助資訊及抗議活動提醒，甚至還有諮商服務和民眾情感相挺的層面。

其他名列最具影響力網路人物榜的，還有饒舌歌手Lil Nas X、因逃離家暴尋求海外庇護的沙烏地女子奎農（Rahaf Mohammed）、歌手亞莉安娜（Ariana Grande）、「為氣候而罷課」的學生運動等人，以及在推特擁有480萬名粉絲追蹤的紐約州新科眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez），她同時也是美國史上最年輕的女國會議員。

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