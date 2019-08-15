手法曝光！中國惡騙教堂充公 強行無償改建娛樂場所

2019-08-15 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國當前對基督教實行極權統治，即便是政府批准的三自教堂，隨時可能被認定為「非法宗教場所」，外媒披露，當局現對大批合法教堂祭出「誆騙充公」手法，先騙取教會負責人合法證件後，再逕行將該建物改建作他用。

根據《寒冬》雜誌報導，河南省洛陽市一座完全合法的三自教堂，在今年5月19日被政府人員強行改建成「老年活動中心」，施工當天，現場聚集眾多心生不滿的信徒向官員抗議，但仍無法阻止當局的鴨霸作為，該建物最終被強行改造成村內的娛樂設施，信徒們則痛失集會地點。

知情人士向《寒冬》披露該教堂被當局霸占的詳細經過，當地政府先聲稱要將該教堂與另一處國家管控的宗教集會地點合併，要求負責人上繳合法宗教場所登記證，允諾在改建完成後便會將證件歸回。

該教堂負責人不疑有他，便將登記證上呈相關部門，詎料當局騙得證件後便不再歸還，如此一來，原合法登記的教堂頓時成為證件缺失的「黑戶」，另一政府部門這時便出面取締，以「非法宗教場所」等罪名強行將該教堂充公，並改造成娛樂場所。

不僅如此，為使「強占教堂」的作為合法化，當地政府動員地方勢力，透過暴力、恫嚇等手法逼迫該教堂負責人與信徒簽署「教堂轉讓協議」，無償捐獻教堂予政府。面對龐大壓力，他們最終只好簽下同意書，將辛苦打拚一世建造的教堂含淚捐出。

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