泰「紅衫軍」領導人被控恐怖主義 法院駁回判無罪

2019-08-14 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕泰國2010年「紅衫軍」反政府示威長達2個月，期間有91人死亡、數千人受傷。有24名名抗議活動領導人後來被控涉嫌「恐怖主義」和其他罪名，曼谷刑事法院今（14）日裁定，該抗議活動是「政治鬥爭，而非恐怖主義」。

《美聯社》報導，週三宣判的案件是由檢方和40多名受紅衫軍示威影響的購物區和商業區的企業主所提起，這24人被控涉及恐怖主義、組織犯罪、使用武力破壞政府財產、煽動騷亂、佔有武器、恐嚇官員、聚集超過10人以上製造混亂等罪名

曼谷法院週三駁回這些指控，裁定前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）的支持者「紅衫軍」，長達2個月的抗議活動是「政治鬥爭，而非恐怖主義」，判處24被告無罪釋放。泰國法院向來反對紅衫軍和其他與塔克辛有關的人。

塔克辛在被指控貪腐和濫權後，在2006年被被軍事政變推翻。他的盟友在2007年大選獲勝，但國會黨派變化使其競爭對手民主黨於2008年上台執政，引發2010年的大規模紅衫軍示威，要求時任總理阿披實（Abhisit Vejjajiva）下台。

2010年的反政府示威導致91人死亡、數千人受傷，包括士兵和示威者。當時有身穿黑衣的身分不明武裝分子裝作是抗議者的同夥，使用榴彈發射器等進行攻擊，但大部分死者都是手無寸鐵的平民。

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