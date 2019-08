2019-08-14 23:06

〔即時新聞/綜合報導〕英國下議院議長貝爾考(John Bercow)今(14)日表示,將會「拚死」阻止英相強森(Boris Johnson)在今年10月大限前進行無協議的強硬脫歐。

綜合外媒報導,英國下議院議長貝爾考今日於蘇格蘭向群眾表示,他和其他議員將會試圖阻止英國首相強森的強硬脫歐,如果後者試圖讓議院休會、凍結,他將「血戰到底」("fight with every breath/bone in my body")。

貝爾考表示:「我們絕對不能接受議院遭到關閉,這是一個民主的社會。議院將會開議,絕對沒有人能夠阻止議院得逞。」

據了解,英國首相強森已宣言將在萬聖節(10月31日)準時脫歐,無論是否有和歐盟達成新的「離婚協議」,但多數議員反對這項決定,他們正研究如何透過議院程序阻止「無協議脫歐」,自7月起就開始提案讓強森難以推動強硬脫歐的政策。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法