英新相吞首敗 國會優勢僅多１席

2019-08-03

保守黨議員補選敗北 硬脫歐埋變數

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國國會下議院的一個席次，一日進行補選，主張留歐的自由民主黨從保守黨奪回這一席，導致目前執政的保守黨與盟友所掌握的下議院席次勉強維持過半，僅比反對陣營多一席，顯示這場補選並未反映新首相強森（Boris Johnson）上台後掀起的民調復甦潮「波瑞斯反彈」（Boris Bounce），未來恐對強森強推的「硬脫歐」帶來變數。

一日補選的是威爾斯布雷肯與拉德諾郡一席下議院席次，卻有如小型脫歐公投，因兩大主要候選人分別來自支持脫歐的保守黨與主張留歐的自民黨。以一萬三八二六票勝出的自民黨候選人陶茲（Jane Dodds）在當選後就說，她第一件事就是要清楚地告訴強森，不要再玩弄英國的未來，以及排除在無協議情況下強行脫離歐盟。

該席次之所以進行補選，在於原任議員保守黨人戴維斯（Chris Davies）因經費申報不實被判有罪遭到罷免；儘管戴維斯堅稱純屬無心之過，並立即投入補選，強森也在上月卅日親臨當地為他拉票，然因英國脫歐黨推出的候選人瓜分票源，戴維斯最後以一四二五票敗給過去曾掌握這一席的自民黨陶茲。

黨內若反叛 秋天恐重新大選

此一投票結果也讓保守黨在下議院的多數黨地位岌岌可危。下議院全院六五○席，扣除議長、三名副議長與七席不出席國會的新芬黨成員，剩餘六三九席的過半多數門檻為三二○席；保守黨原本在下議院只有三一一席，靠著與北愛爾蘭民主統一黨（DUP）的十名議員結盟，才得以過半；如今失去這一席，就僅剩剛好過半的三二○席，只比反對派的三一九席多一席。

分析家指出，現在強森政府命懸一線，很有可能面臨黨內主張留歐或反對硬脫歐議員的反叛，使得今年秋天重新舉行大選的機率大增。英國國會將於九月初復會，除非屆時立刻啟動大選，否則選舉就得拖到十月卅一日脫歐的最後期限後才能舉行，恐令脫歐更為倉促。

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