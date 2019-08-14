香港機場抗爭 疑似中國員警及記者被圍送醫

2019-08-14 00:30

〔中央社〕一名中國籍男子昨晚在香港機場因形跡可疑、背包內還被發現棍棒及中國身分證、且姓名與一名深圳員警相同，遭大批示威者包圍近4小時幾近虛脫，直到深夜近11時才由員警突圍，送醫急救。

但不久後，又有一名疑似中共外圍官媒環球時報的記者，先是被示威者指認為警察，接著被發現背包裡藏有一件「我愛HK警察」T恤及中國身分證，引起現場鼓譟，最後才發現他的環球時報證件，但他已在混亂中昏倒在地，醫護人員已趕往救治，並被抬出現場。

由於10、11日接連發生香港警察混入示威者被識破的情況，使今天在香港機場靜坐的示威者提高警覺，十分注意身旁貌似港警、但也位在靜坐區的黑衣人士。

綜合港媒報導，昨晚約7時，先前即被示威者盯上的這名中國籍男子，在機場一號樓大廳形跡可疑，遂被在場參與靜坐的示威者認定是警察而被包圍，雙方發生爭執。

在推擠中，這名中國男子的背包被扯落，當場被示威者發現背包內的棍棒與錢包。示威者於是搜查他錢包裡的證件，發現他擁有中國身分證及港澳通行證，於是將他團團圍住不准離去。

隨後，示威者進一步上網查詢，發現這名男子的姓名與一名深圳員警相同，且全廣東並無同名同姓的員警，現場群情激憤，當場有示威者將其雙手用塑膠麻繩捆住，還有人出拳毆打並朝他潑水。

這名中國籍男子聲稱，他是深圳人但在香港工作，昨天中午前往機場送朋友上飛機，之後因為疲累才在機場休息到晚上，但不被示威者接受。到晚間8時過後，由於體力逐漸不支，醫護人員獲報到場欲將他送醫，但遭到眾多示威者反對，不許他離開。

直到昨晚近11時，這名中國籍男子已接近虛脫狀態，才在前往支援的員警開道下，由醫護人員將他抬上擔架，在層層包圍及叫罵聲中抬離現場，送醫急救。

但有示威者指證，這名中國籍男子下午在機場時另有2人同行，被示威者質疑時先是辯稱不認識同行者，之後又改口說認識。而當示威者進一步查手機時，這名男子當場就被踢出一個微信群組。（編輯：邱國強）

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