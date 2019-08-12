反送中》811示威流血 港澳辦硬抝：出現恐怖主義苗頭

2019-08-12 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕香港警察昨日（11日）驅散反送中示威者，爆發多起流血衝突，中國國務院港澳辦今日（12日）再次舉行記者會表示，示威者屢用「極其危險的手段」攻擊警察，已構成嚴重暴力犯罪，並稱「開始出現恐怖主義的苗頭」。

綜合港媒報導，繼7月29日罕見召開記者會以來，本次是港澳辦3週內第3度針對反送中事宜召開記者會。發言人楊光會上表示，強烈譴責激進示威者屢用「極其危險的手段」攻擊警察，已構成嚴重暴力犯罪，並指香港「開始出現恐怖主義的苗頭」。

楊光表示，香港警隊是維護社會治安和法治的「中堅力量」，警務人員兩個多月來「在止暴制亂方面表現出的專業、克制，作出的重要貢獻」，贏得包括廣大香港市民在內，熱愛和平安定的人崇高敬意。

楊光批評，「激進示威者」粗暴踐踏香港法治和社會秩序，嚴重威脅香港市民生命安全，亦嚴重挑戰香港繁榮穩定。他支持警隊及司法機構關果斷執法，稱「止暴制亂、恢復秩序」是香港壓倒一切、最緊迫的任務。

香港警察昨日清場爆發多次嚴重衝突，包含在車站內發射催淚彈、朝示威者近距離開槍等爭議行為，導致45人受傷，一名女子被彈擊中眼睛失明，此事也引發香港人強烈怒火，今日發起多起示威活動，譴責警察暴力。

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