利奇馬重創中國！ 至少18死14失蹤 400萬人受災

2019-08-10 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕今年第9號颱風利奇馬今天（10日）凌晨1時45分，在中國浙江省溫嶺市沿海登陸，重創當地。目前官媒報導至少18死、14人失蹤；外媒指出，颱風估計使100萬人撤離家園，10萬多公頃農作物受損，1萬4000多間房屋被摧毀，有超過400萬人受災。

中國官媒表示，已知至少18人死亡，14人失蹤。《路透》指出，由於颱風緣故，浙江被迫暫停部分渡輪、鐵路服務、有超過1000個航班被取消，另有658個景點被關閉；此外，由於光纖電纜損壞，有近1000萬手機用戶遭影響。

《新華社》報導，超級颱風造成浙江10萬3000公頃農作物受損、1萬4000多所房屋毀壞，有86萬7000多人撤離家園被安置。浙江省共計402萬人受災；在其他地方，上海今日早上有25萬3000多人搬遷，100多條輸電線路遭損毀，直到晚間才恢復其中80條。

浙江已經派出超過1萬5000名技工，組織將近1000名成員的搜救隊伍，另派出150輛消防車，53艘機動船隻投入救災。

根據中國氣象局報導，利奇馬颱風已慢慢的穿過浙江省，目前位於江蘇省金庭鎮太湖境内，預計將已每小時20公里左右的速度向偏北方向移動，強度也將緩慢減弱。

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