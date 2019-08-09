反送中》香港網友發起「全民罷買日」 3點承諾爭取5大訴求

2019-08-09 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中行動持續延燒，有網友為抗議港府從6月至今漠視民意，擬從18日起發起「全民罷買日 Bye Buy Day HK」，承諾往後的每週日除去交通費外，不作任何消費，並避免前往連鎖商店、特別是在TVB播放廣告及保皇黨（建制派）成員旗下的店面，直到政府回應5大訴求為止。

臉書粉專「全民罷買日 Bye Buy Day HK」發布宣言，指香港政府將各種全民不合作運動和抗爭運動扭曲成顏色革命，意圖扣上港獨帽子，此外，種種跡象也顯示港警出現嚴重公安化，罔顧法紀，和鄉黑商勾結，在執法時對市民濫用暴力，不戴委任證，更四處進行大搜捕，製造白色恐怖，特別在深水埗「鐳射槍」事件可見警察的濫捕濫告變本加厲。

宣言提到，香港本是購物天堂，然而廣大市民對近日局勢感到憂心，並對政府表現感到失望憤怒，已無心購物，加上警察的濫捕也讓市民擔心購買任何物品都會被蓋上「攻擊性武器」的標籤，因此決定發起全港罷買行動，直到政府答應針對反送中的5大訴求為止。

承諾內容包括：自18日起的每週日，除了交通費外不作任何消費；週一至週五也只會作最低限額的消費；盡量光顧良心小店，避免光顧連鎖商戶、特別在紅媒TVB播放廣告的商戶及保皇黨成員旗下的商戶。宣言強調，如果政府仍然拒絕回應五大訴求，將會進一步升級罷買行動。

罷買行動公布後，引發許多香港網友熱烈討論，有人表示支持，會盡力參與；也有人認為實行上會有一定困難，建議可改為每月或每週定期罷買，並公開罷買商店名單；另外則有人擔心行動會更加分化市民，建議徹底向商界施壓，如集中動員到大型商場，但不消費不擾民不破壞。

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