認為比紙菸健康！吸電子煙一年半 美男大生肺塌陷險喪命

2019-08-08 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州一位18歲男大生阿米拉達（Chance Ammirata），從一年半前開始使用電子煙，上月29日與朋友打保齡球時，阿米拉達的身體左側突然感到劇痛，送醫檢查才發現，他的肺部塌陷，險些致死，最後經過緊急手術才救回一命。

綜合外媒報導，阿米拉達認為電子煙比傳統紙煙還健康，因此平均每兩天就抽完一個煙彈（Pod），沒想到使用一年半後，竟突然感到胸腔疼痛。送醫檢查才發現，他的肺部已經塌陷，還出現許多黑點和穿孔，醫師急忙幫他進行緊急手術，以修復肺部的損傷。

阿米拉達在術後恢復情況良好，但醫生已經告誡他，未來可能不能從事戶外或潛水活動。對於使用電子煙導致肺塌陷，阿米拉達表示，「我以前不認為電子煙會傷害身體，直到我遇上了這種事。我知道要戒掉菸癮是很困難的，希望我的案例能讓社會大眾引以為戒。」

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

Repost of my repost. It’s really important I get these images out to everyone. It’s really scary to see the damage that could be caused by something so “innocent” and “common” in today’s society. pic.twitter.com/6OfSnJSYvY — Chance Ammirata （@Chanceammirata） 2019年8月6日

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