認為比紙菸健康！吸電子煙一年半 美男大生肺塌陷險喪命

2019-08-08 23:29

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛羅里達州一位18歲男大生阿米拉達(Chance Ammirata),從一年半前開始使用電子煙,上月29日與朋友打保齡球時,阿米拉達的身體左側突然感到劇痛,送醫檢查才發現,他的肺部塌陷,險些致死,最後經過緊急手術才救回一命。

綜合外媒報導,阿米拉達認為電子煙比傳統紙煙還健康,因此平均每兩天就抽完一個煙彈(Pod),沒想到使用一年半後,竟突然感到胸腔疼痛。送醫檢查才發現,他的肺部已經塌陷,還出現許多黑點和穿孔,醫師急忙幫他進行緊急手術,以修復肺部的損傷。

阿米拉達在術後恢復情況良好,但醫生已經告誡他,未來可能不能從事戶外或潛水活動。對於使用電子煙導致肺塌陷,阿米拉達表示,「我以前不認為電子煙會傷害身體,直到我遇上了這種事。我知道要戒掉菸癮是很困難的,希望我的案例能讓社會大眾引以為戒。」

